شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الشباب والقوي العاملة يفتتحان أعمال تطوير مركزي شباب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد سعفان وزير القوي العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير مركزي شباب سماكين شرق، والإخيوه التابعين لمركز الحسينية بمحافظه الشرقية.

وتفقد الوزيران برفقه محافظ الشرقية صالات الألعاب وملاعب كرة القدم، فضلا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز والتي ضمت أعمالا فنية لأعضاء مركز الشباب شملت مشغولات يدوية من (الخزف، الفخار، الزجاج، البردي، التريكو، الرسم)، حيث تم افتتاح مبني إداري بمركز شباب سماكين شرق وافتتاح ملعب قانوني بمركز شباب الاخيوه.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتمام كبير بتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادي خدمي متكامل.

وشدد صبحي على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة داخل مراكز الشباب لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جهته، أكد وزير القوى العاملة أهمية وجود تلك المراكز بقري محافظات مصر لما لها أثر إيحابي في توعية وتثقيف الشباب بصفه عامة وشباب العمال بصفة خاصة، وتطوير قدرتهم البدنية ومهاراتهم الرياضية مما يساعد في استكمال مسيره التنمية والبناء.

من جانبه قال محافظ الشرقية أن تطوير مراكز الشاب يساهم في إعداد الشباب بدنيا وفكريا وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة فضلا عن استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.