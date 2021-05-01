شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يقرر إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المغربى بدر بانون، مدافع الأهلي، لقائمة الفريق في مباراة غزل المحلة المقبلة في بطولة الدورى، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة للفريق، واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعادة بدر بانون لقائمة الأهلي في مباراة الغزل المقرر لها بعد غد، الاثنين، في بطولة الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن مباريات الأهلي الماضية بسبب حالة الإجهاد التي عانى منها الفترة الماضية وجعل الجهاز الفنى يقرر إراحته حتى لا يتعرض للإصابة بشكل يحرم الفريق من جهوده فترة طويلة.

وتعادل الاهلي مع الجونة أمس، الجمعة، بهدف لمثله باستاد الاهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري والتى أنتهت بالتعادل بهدف لقله.