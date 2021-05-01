شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يغيب عن مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب سعد سمير، مدافع الأهلي، عن مباراة فريقه أمام غزل المحلة المقررة الاثنين المقبل في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدورى الممتاز بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الجونة أمس الجمعة بالدوري الممتاز.

واشتكى سمير من آلام عضلية، بعد مرور 38 دقيقة من اللقاء، وخضع لفحص طبي، قبل أن يفضل بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، استبداله تجنبا لتفاقم إصابته.

وحل بدلا منه المدافع العائد من الإصابة، ياسر إبراهيم وكشف طبيب الأهلي، أحمد أبوعبلة، في تصريحات صحيفة أن سعد شعر بإجهاد في العضلة الضامة ليتأكد غيابه عن المباراة خاصة أن الطبيب حذر من خطورة تحامل اللاعب على نفسه خلال اللقاء.

ويعاني الأهلي أزمة إصابات في صفوفه، حيث يغيب عنه كل من التونسي على معلول، وحمدي فتحي، والنيجيري جونيور أجايي، بخلاف عدم جاهزية المغربي بدر بانون ومحمود وحيد.

وشهد اللقاء أيضا حالة إصابة في صفوف الجونة، تعرض لها اللاعب الكاميروني جوزيف نجويم في ركبته، ودخل بدلا منه الظهير الأيسر عمرو سعداوي.