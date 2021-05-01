شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض تجديد اعارة صبحي للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الموافقة على بيع أو تجديد اعارة محمد صبحي لنادي الإتحاد السكندري في ظل تمسك مسئولي زعيم الثغر بإستمرار الحارس مع الفريق بعد المستوي الجيد الذي ظهر عليه صبحي مع الفريق السكندري .

وجاء طلب كاتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لرغبته في عودة الحارس على ان يتم اعارة أو بيع محمد عواد الذي يرفض أن يكون الحارس الثالث في الفريق.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة بيراميدز٬ غدا الاحد٬ في التاسعة والنصف مساء٬ في إطار منافسات الجولة ال١٩ من بطولة ابدوري المصري الممتاز.