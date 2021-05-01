شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يكشف حجم معاناة بيراميدز من ضغط المباريات والإصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز إن فريقه يعتبر أكثر أندية الدوري المصري الممتاز، معاناة من ضغط اللقاءات خلال الموسم الحالي، على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف فتح الله، في تصريحات صحفية أن فريقه خاض حتى الآن 29 مباراة، في جميع البطولات، بواقع 18 مباراة في الدوري الممتاز، بالإضافة لـ10 مواجهات في الكونفيدرالية، أي أكثر من الأهلي الذي يلعب في دوري الأبطال بفارق مباراتين.

وتابع: بيراميدز الفريق الوحيد، الذي خاض 3 مباريات متتالية خارج أرضه محليا وقاريا، خلال 7 أيام فقط، أمام المحلة ثم ضد نكانا والاتحاد السكندري.

وأشار إلى أن الفريق يضم عدد كبير من النجوم في الفريق، يتحملون المسئولية ويعوضون الغيابات، في ظل الضغط الكبير للمباريات، حيث يعاني بيراميدز من عديد الإصابات، التي وصلت ذروتها في مباراة طلائع الجيش بالدوري، حيث غاب عنها أكثر من 13 لاعبا لدرجة أن بيراميدز لم يلعب مباراة واحدة هذا الموسم بقائمة مكتملة، بسبب الإصابات.

وشدد فتح الله على الأهمية القصوى لمواجهة الزمالك، المقررة غدا الأحد بالدوري الممتاز، مشيرا إلى أنها مباراة من نوع خاص، أمام فريق كبير وقوي، ويسعى بيراميدز للفوز بها لضمان الاستمرار في دائرة المنافسة على اللقب.