شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع البرتغالي خوسيه مورايس لتولي قيادة الدفة الفنية في الفريق، بدلاً من البرازيلي روجيرو ميكالي الذي قررت الإدارة الزرقاء إقالته أخيرًا.

ووفقًا للصحيفة، جاء اختيار مورايس بالنظر إلى معرفته بأندية المنطقة، ونجاحاته التدريبية التي كان آخرها مع جيونبوك الكوري الجنوبي الذي حقق معه جائزة أفضل مدرب في الدوري الكوري في العام 2019، قبل إقالته في ديسمبر الماضي.

وسبق لمورايس البالغ من العمر 55 عاماً، العمل في السعودية، حيث أشرف على تدريب الحزم، ومن ثم الفيصلي، قبل أن ينتقل إلى الشباب ويتوج معه بكأس السوبر.

وعمل مورايس مساعداً لمواطنه جوزيه مورينيو في عدة أندية، أبرزها تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وكان الفريق العاصمي صعد إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 رغم خسارته (2-0) أمام شباب الأهلي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى، مستفيداً من تعادل الأهلي والدحيل 1-1.

وتنتظر أزرق العاصمة مواجهة حاسمة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، أمام الشباب ضمن مباريات الجولة الـ26 على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.