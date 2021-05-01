شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تشيلسى يفضل لوكاكو عن هالاند لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتبر ملف التعاقد مع مهاجم جديد من أبرز الامور التي تشغل بال الجهاز الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى الذي يدربه توماس توخيل المدير الفنى الذي يرغب في ضم مهاجم بقدرات تهديفية عالية تعالج أزمة إهدار الفرص.

وكشف تقرير صحفي ألماني، اليوم السبت، استقرار توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، على مهاجم البلوز الجديد في الصيف المقبل.

واقترب الإنجليزي تامي أبراهام من الرحيل عن تشيلسي، كما يعاني تيمو فيرنر من مشكلة إهدار الفرص السهلة، وهو ما دفع البلوز للبحث عن مهاجم جديد.

وبحسب صحيفة «بيلد«الألمانية، فعلى الرغم من ارتباط اسم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بالانتقال إلى تشيلسي في الصيف، باعتبار النادي اللندني من الأندية المهتمة بضمه، إلا أن توخيل يريد التعاقد مع لاعب آخر.

ويعتقد توخيل أن المنافسة على هالاند ستكون شرسة للغاية، وبالتالي لا يريد إهدار الوقت في صفقة قد لا تتم في النهاية. وأضافت الصحيفة، أن توخيل استقر على البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، لقيادة هجوم فريقه في الموسم الجديد، وإعادته مرة أخرى إلى ستامفورد بريدج.

وخاض لوكاكو تجربة غير موفقة مع تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو، قبل أن يرحل إلى إيفرتون ومنه إلى مانشستر يونايتد، وأخيرًا إنتر ميلان.

وتألق لوكاكو بقميص إنتر بشكل ملحوظ وأصبح هداف الفريق، ففي موسمه الأول قاد النيراتزوري لنهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام إشبيلية، وفي الموسم الحالي بات إنتر على بعد خطوات من تحقيق لقب الكالتشيو لأول مرة منذ سنوات.