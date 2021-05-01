شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: «الفيديو المسرب ليا مع ميدو كان كلام رجالة وبديهم خبراتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي السابق، تفاصيل الفيديو المسرب له مع احمد حسام ميدو في استديو تحليل لإحدى المباريات، مؤكدًا أنهم لم يكن يعرفوا أنه يتم تصويرهم، إذ أنهم كانوا يتحدثون خلال الخروج لفاصل إعلاني، معقبًا: «كنا بنتكلم كلام رجالة وأنا كنت المايسترو وبديهم خبراتي».

وأشار «عبدالغني»، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أنه اشترى تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية بأكملها بـ260 ألف جنيه، مؤكدًا أن اشترى للمواطنين، ويشتري لأصدقائه، حيث إن التذكرة كانت بألفين جنيه، متابعًا: «معملتش سبوبة إحنا مشينا بعدها، وكل ما وجه لي الاتهامات هو من يسلك التحركات الخطأ».

وأوضح أن احمد شوبير ليس هو العضو الأكثر نفوذًا داخل اتحاد الكرة السابق، وكان غير قادر على السيطرة، مشيرًا إلى أن هاني أبوريدة هو الأكثر نفوذًا، وأحمد شوبير لن يخوض الانتخابات أمام أبوريدة، إذ أن أبوريدة له علاقات وشعبية كبيرة في الجمعية العمومية، كما أنه إذ خاض الانتخابات أمام مجاهد سيفوز بالمنصب.