شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى الجزائرى ديلور مرشح للفوز بلقب أفضل لاعب إفريقي في الدورى الفرنسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الدولي الجزائري، آندي ديلور، نجم نادي مونبلييه الفرنسي أبرز مرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن دخل القائمة النهائية لجائزة مارك فيفيان فوي، والتي تضم اسمين آخرين، الزيمبابوي كاديويري والكونغولي كاكوتا، ما قد يجعله يكون الجزائري الأول الذي ينال شرف الفوز بهذه الجائزة.

ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية: ساهم تألق ديلور في فرنسا هذا الموسم في دخوله لائحة الثلاثة لاعبين الأفارقة النهائية، لجائزة "مارك فيفيان فوي" الخاصة بأحسن لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، والتي ترعاها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، حيث سيتنافس مع الزيمبابوي، تينو كاداويري، مهاجم أولمبيك ليون، والكونغولي، غايل كاكوتا، صانع ألعاب نادي لانس، ويتفوق اللاعب الجزائري بلغة الأرقام والتأثير على اللاعبين المعنيين، خاصة أنه سجل لحد الآن 15 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، ما جعله يحتل ترتيب أفضل الممررين الحاسمين في الدورى الفرنسى ، كما أنه ساهم في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي لكأس فرنسا.

و اختارت جماهير نادي مونبلييه المهاجم الجزائري أفضل لاعب خلال شهر أبريل، بعد الأداء المبهر الذي قدمه في مسابقتي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، وليست هذه المرة الأولى الذي يحصل فيها ديلور على جائزة الشهر في نادي مونبلييه، بل هي المرة الثالثة منذ بداية الموسم الجاري، حيث سبق له وأن نال جائزتي شهري ديسمبر وجانفي الماضيين.

وشارك ديلور في ست مباريات شهر أبريل، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع هدفا واحدا، كما أسهم في التأهل التاريخي لمونبلييه إلى الدور نصف النهائي من كأس فرنسا بعد فترة غياب طويلة عن لعب الأدوار الأولى في هذه المسابقة، ويسير الدولي الجزائري أيضا بخطى ثابتة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في النادي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن شركيه في خط الهجوم، غايتان لابورد.

يجدر الذكر، أن ديلور شارك منذ بداية الموسم في 29 مباراة بمختلف المسابقات مع مونبلييه، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى في أفضل حصيلة رقمية له في الدورى الفرنسى منذ بداية مشواره الكروي.