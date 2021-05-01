شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني يكشف حقيقة واقعة خلعه البنطلون في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، عن حقيقة خلعه للبنطلون في مقر اتحاد الكرة، مؤكدا عدم صحة هذه الشائعات وقال: «أن هذا لم يحدث، بينما ما حدث أنه كان هناك خلاف بسيط بيني وبين أحمد مجاهد، وكنت عايز أدب أحمد مجاهد».

ورفض مجدي عبدالغني، خلال حواره ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، الأحاديث التي تروج بتفوق الأهلي عن طريق المؤامرات، مؤكدا عدم تفوق الأهلي وحصد البطولات بسبب المؤامرة من اتحاد الكرة ضد الأندية الأخرى، وأنه في النادي الأهلي منذ عام 72، ولم يتحمس خلال عمله باتحاد الكرة بالخروج بقرارات من مصلحة النادي الأهلي.

وتابع: «الأهلي علمنا المبادئ.. عندنا مبادئ مش موجودة عند حد تاني.. يعني احنا متفوقين في افريقيا ازاي وواخدين 10 بطولات من افريقيا»، منوهًا إلى أنه جيله حصد 5 بطولات خلال فترة لعبه بالنادي الأهلي.