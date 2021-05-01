شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يتهم الحكم السيرلانكي بإخراج الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أرجع الروماني ريجيكامب مدرب أهلي جدة، خروج فريقه من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021 لعدم احتساب الحكم السيرلانكي هيتيكا مكانا ميجي، لركلتي جزاء على حد وصفه، في مباراة الأهلي والدحيل، إضافة إلى إهدار المهاجم الشاب هيثم عسيري انفراداً في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت 1-1 في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وأهدت تلك النتيجة فريق الهلال السعودي بطاقة التأهل إلى الدور 16 من ضمن أفضل الثواني ليلتقي الاستقلال الإيراني متصدر المجموعة الثالثة.

وخسر الهلال 0-2 من شباب الأهلي الإماراتي ليتجمد رصيده عند 10 نقاط، لكن سيناريو نتيجة الأهلي والدحيل جلب التأهل المثير لبطل نسخة 2019.

وكان ريجيكامب قد توقف عند فرصة مهاجمه هيثم عسيري، قائلاً: «كان يجب على هيثم تمرير الكرة لعبد الرحمن غريب، لكن الخبرة خانته فضاع هدف الفوز».

ومرت المباراة التي انتهى شوطها الأول من دون أهداف بتحولات عدة، بدت عندما افتتح الدحيل باب التسجيل عن طريق ميكاييل الونجا في الدقيقة 62، قبل أن يعود نفس اللاعب ويهدر ركلة جزاء بعد الهدف بأربع دقائق، وعادل هيثم عسيري النتيجة في الدقيقة 73 لتتحول المواجهة إلى معركة بين الكر والفر.

وأجمع المراقبون على أن الحكم السيرلانكي أغفل احتساب ركلة جزاء صريحة للأهلي بعدما لمست الكرة يد مدافع الدحيل المشرعة لاعتراض الكرة.

وتبددت طموحات الأهلي في الدقيقة 93 عندما تعامل هيثم عسيري بأنانية مع انفراد جانبي بحارس المرمى، مفضلاً خيار التسجيل على تمرير الكرة لزميله عبد الرحمن غريب المهيأ للتسجيل.

واستقبل الهلاليون هدية الأهلي بفرح كبير إلا أن ذلك لم يمنع المدرج الأزرق من تجديد المطالبة بإزاحة البرازيلي ميكالي عن تدريب الفريق الأزرق.

على صعيد آخر، يتهيأ الأهلاويون لعهد إدارة جديد بعد إغلاق باب الترشح، وانحصر السباق بين ماجد النفيعي وزياد اليوسف للفوز برئاسة النادي.

وسترجح أصوات الأمير منصور بن مشعل البالغة 7 آلاف صوت، هوية الرئيس الجديد؛ كون تلك الأصوات تمثل الكتلة الأكبر من أصل إجمالي الأصوات البالغ 7912 صوتاً.