شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تضمن مقعداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمنت الكرة الإماراتية مقعداً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ حيث يواجه الشارقة متصدر المجموعة الثانية، الوحدة ثاني المجموعة الخامسة، في دور الـ16 من المسابقة.

ويقام دور الـ16 من مباراة واحدة؛ حيث يستضيف الشارقة اللقاء على أرضه أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقدم الشارقة والوحدة عروضاً رائعة في دور المجموعات، وتربع «الملك»على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، في حين نال «العنابي» المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

وفي المباريات الأخرى في دور الـ16، يلعب الاستقلال الطاجيكي مع بيرسيبوليس الإيراني، كما يتواجه الاستقلال الإيراني مع الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، ويلتقي النصر السعودي مع تراكتور الإيراني.

وسجل الاستقلال الطاجيكي مشاركة تاريخية في البطولة نجح من خلالها في الفوز بصدارة المجموعة الأولى على حساب الهلال السعودي الذي تأهل ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثاني.