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ليفاندوفسكي يقترب من تحقيق حلم الريال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

1 مايو 2021

20:23 مساء

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يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم من تحقيق حلمه باللعب بقميص الإسباني، وكشف تقرير أن نادي بايرن ميونيخ سيسمح لمهاجمه المميز بالرحيل الصيف المقبل قبل انتهاء عقده مقابل 52 مليون استرليني فقط، وأن وجهته هي الريال الباحث عن مهاجم بسعر مناسب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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