شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يقترب من تحقيق حلم الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
1 مايو 2021
20:23 مساء
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يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل لاعب في العالم من تحقيق حلمه باللعب بقميص ريال مدريد الإسباني، وكشف تقرير أن نادي بايرن ميونيخ سيسمح لمهاجمه المميز بالرحيل الصيف المقبل قبل انتهاء عقده مقابل 52 مليون استرليني فقط، وأن وجهته هي الريال الباحث عن مهاجم بسعر مناسب.
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