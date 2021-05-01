شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر استكمال كأس مصر قبل انطلاق الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة استكمال بطولة كأس مصر للموسم الحالى، بعد نهاية الدورى العام يوم 30 سبتمبر المقبل وتحديدا قبل انطلاق الدورى الجديد.

وكشف مصدر بالجبلاية أن لجنة المسابقات وضعت فترة محددة من 28 حتى 30 مايو الجارى موعدًا لمباريات كأس مصر، نظرا لعدم وجود مساحة زمنية لإقامة باقي مباريات البطولة خلال الموسم الجارى الذى يشهد ضغط مباريات الدورى بشكل كبير حتى ينتهى 30 سبتمبر.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الأفريقى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى. وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش، حيث توج الأهلى بالدورى والكأس فى الموسم الماضى. كما قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى العام بداية من يوم 6 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى أولمبياد طوكيو 2021. وحدد شوقى غريب يوم 5 يوليو المقبل موعدا لانطلاق المعسكر الأخير للفراعنة استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

على صعيد متصل، أعلن اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى العام فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين، بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين أمام أنجولا وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.