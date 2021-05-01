شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شئون اللاعبين ترفض شكوى عماد السيد ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة الشكوى التي تقدم بها عماد السيد حارس مرمى الزمالك السابق والذي طالب بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

وتقدم نادي الزمالك بمستنداته في الشكوى، ونجحت إدارة النادي في إثبات موقف النادي بالمستندات والأدلة؛ ما دفع لجنة شئون اللاعبين لاتخاذ قرار نهائي بعدم أحقية الحارس في المبلغ ومن ثم أخطرت الزمالك بالقرار.

من ناحية أخرى، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز بعد انتهاء المران.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد التدريبات في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الذي سيقام عليه لقاء الزمالك وبيراميدز.