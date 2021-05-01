شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بطولة مصر الدولية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.

ووفقًا للموقع الرسمى بالزمالك جاء قرار اللجنة نظرًا لأن اللعبة كانت من الألعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك أحد الرواد في هذه اللعبة.

وشهد الزمالك علي مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلى جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب.

واستقبل نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين داخل الصالة المغطاة بالنادي مساء الجمعة في احتفالية رمضانية رياضية مميزة تحت إشراف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين.



عماد عبد العزيز وهشام إبراهيم ولؤى دعبس فى بطولة الملاكمة بنادى الزمالك

وتم افتتاح البطولة التي استمرت علي مدار يوم الجمعة في حضور اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وشهدت البطولة مشاركة 28 ملاكما، وحصل علي حزام مصر نبيل سيد زكي والذي تأهل للنهائي لمواجهة عبد الله عطا في وزن 69 كيلو .

وحرص لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين علي توجيه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك علي عودة نشاط اللعبة من جديد إلي النادي واستقبال البطولة داخل القلعة البيضاء .

وأكد دعبس أنه يوجه شكرا خاصا إلي إدارة النادي لعودة الحقوق إلي أصحابها من جديد مؤكدا أن كل أبناء النادي وهو أولهم داعمون لهم ولكل قراراتهم من أجل مصلحة الزمالك.