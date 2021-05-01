- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بطولة مصر الدولية للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق باللجنة، عودة نشاط الملاكمة من جديد إلى النادي بعد توقف استمر لسنوات.
ووفقًا للموقع الرسمى بالزمالك جاء قرار اللجنة نظرًا لأن اللعبة كانت من الألعاب المميزة داخل القلعة البيضاء وشهدت تخريج العديد من الأبطال الذين أثروا الحياة الرياضية وكان الزمالك أحد الرواد في هذه اللعبة.
وشهد الزمالك علي مدار تاريخه ظهور العديد من الأبطال في هذه اللعبة في مقدمتهم: لؤي دعبس ومحمد علي عبد الغني وهشام الباشا وهاني حسن وعيد فكري، إلى جانب مدربين مميزين امثال طاهر راشد وضياء العزب.
واستقبل نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز بطولة مصر الدولية لملاكمة المحترفين داخل الصالة المغطاة بالنادي مساء الجمعة في احتفالية رمضانية رياضية مميزة تحت إشراف لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين.
عماد عبد العزيز وهشام إبراهيم ولؤى دعبس فى بطولة الملاكمة بنادى الزمالك
وتم افتتاح البطولة التي استمرت علي مدار يوم الجمعة في حضور اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وشهدت البطولة مشاركة 28 ملاكما، وحصل علي حزام مصر نبيل سيد زكي والذي تأهل للنهائي لمواجهة عبد الله عطا في وزن 69 كيلو .
وحرص لؤي دعبس رئيس اتحاد شمال إفريقيا لملاكمة المحترفين علي توجيه الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك علي عودة نشاط اللعبة من جديد إلي النادي واستقبال البطولة داخل القلعة البيضاء .
وأكد دعبس أنه يوجه شكرا خاصا إلي إدارة النادي لعودة الحقوق إلي أصحابها من جديد مؤكدا أن كل أبناء النادي وهو أولهم داعمون لهم ولكل قراراتهم من أجل مصلحة الزمالك.