شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن بعد انتقاد والده لمحمد شريف: أنا بعتذر له وبعتذر لكل زمايلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى اللاعب مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، علمه بتصريحات والده التي قالها للدفاع عنه واضطر فيها للهجوم على زميله في الفريق محمد شريف، ونشر محسن صورة لزميله محمد شريف عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، لتوجيه رسالة له بعد تلك الانتقادات التي تعرض لها من قبل والده.

وقال محسن في تغريدته: "لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليًا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".



تغريدة مروان محسن

وكان قد أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أن نجله لابد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل لمحمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة، "مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل فى المباريات ".

وأضاف والد مروان محسن، "إعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثان سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الأهلى بيضيعوا فرص حالياً محدش بيتكلم ليه، مروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".

وتابع والد مروان محسن، "عدم مشاركة مروان فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح ".