شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الأولمبياد.. علاء أبو القاسم يحقق أول ميدالية مصرية وأفريقية فى الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

لعبة السلاح أقل الرياضات رصيدا فى التتويج بالميداليات الأولمبية، حيث يمتلك السلاح رصيدا فى الدورات الأولمبية سوى ميدالية واحدة وهى الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012.

نجح علاء أبو القاسم لاعب منتخب سلاح الشيش فى التتويج بالمركز الثانى والميدالية الفضية بأولمبياد لندن، وأصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يحقق ميدالية أولمبية فى لعبة المبارزة فى منافسات فردى الرجال.

وتأتي فضية أبو القاسم بجانب فضية كرم جابر لاعب المصارعة ،ولم يحقق بعده او قبله اى لاعب آخر ميدالية أولمبية لمصر.

وكان أحمد حسنين باشا أول من يشارك في لعبتي الشيش وسيف المبارزة وخرج من الأدوار التمهيدية عام 2012 لكنه سجل أول حضور رياضي لمصر في هذا الأولمبياد وسجل لنفسه سبقاً رياضياً لم يسبقه إليه أحد من رياضيي العرب.