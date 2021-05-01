شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن مواجهة الأهلي وصن داونز فى أفريقيا: "البطل مبيخافش من حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن المارد الأحمر قادر على تخطى عقبة صن داونز فى ربع نهائي دوري بطال أفريقيا، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين بعضهما البعض للنسخة الثالثة على التوالي من البطولة القارية.

وقال أحمد بلال في تصريحات لـ"الخليج 365"، قرعة ربع النهائي كانت متوقعة طالما الأهلي حصل علي المركز الثاني، كان متوقعاً أن يواجه فريقاً قوياً من أوائل المجموعات الأخرى.

وأكد هداف مصر والاهلى السابق، أي فريق هدفه حصد البطولة، يجب أن يقابل أفضل فرق فيها، والبطل مبيخافش، ولكن البطل كل الفرق تخاف منه.

وأسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلى في مواجهة قوية أمام صن داونز خلال القرعة التي أقيمت داخل مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات

ويعد فريق الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه الزمالك، في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

كما أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع مولودية الجزائر مع الوداد المغربى، ويلتقى شباب بلوزداد الجزائرى مع الترجى التونسى بينما يواجه سيمبا التنزانى مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.