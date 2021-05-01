شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن؟".. خالد قمر: أتمنى تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم التاسع عشر من شهر رمضان الكريم شملت محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، وتمنى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري تتويج "مو" بالكرة الذهبية وابتعاد شر الإصابات عنه.

وفى سياق متصل كشف محمد صلاح أنه لم يتم فتح بات التفاوض معه لتجديد عقده المنتهى فى يونيو 2023 خصوصوا أنه يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهى فى يونيو 2023، ولا يزال ملف تجديد عقده معلق حتى الآن.

وتحدث محمد صلاح نجم ليفربول مع شبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية قائلاً، "لم يتحدث معى أحد بشأن تجديد التعاقد، لذلك لا يمكنى الحديث عن هذا الشيء وفيش حد كلمنى عن أى شيء لذلك لا أعلم.. قلت من قبل أريد الفوز بلقب الدورى الإنجليزى مجدداً وكذلك لقب دورى أبطال أوروبا".

وأنهى محمد صلاح تصريحاته قائلاً، "الفوز شيء رائع، أحاول فقط الفوز مرة أخرى، جزء من عملنا هو الفوز بالألقاب"،وكانت تقارير صحفية قد ترددت حول رغبة الدولى المصرى محمد صلاح فى الرحيل عن ليفربول.