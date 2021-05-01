شكرا لقرائتكم خبر عن والد مروان محسن: فين محمد شريف أمام الجونة؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الأهلى ومنتخب مصر أن نجله لابد أن يعود للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل لمحمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن فى مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة، "مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل فى المباريات ".

وأضاف والد مروان محسن، "إعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثان سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الأهلى بيضيعوا فرص حالياً محدش بيتكلم ليه، مروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية".

وتابع والد مروان محسن، "عدم مشاركة مروان فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح ".

وتابع والد مروان محسن، "لازم موسيمانى يفكر يمنح باقى اللاعيبة فرص في المباريات المقبلة ، ومروان لما بيلعب مبيكونش في دعم من زملاؤه لاعبى الوسط".

وأضاف، "حابب أبارك للأهلى على خطوة وضع حجر الأساس للاستاد فهى خطوة تاريخية ودائماً يكون الاهلى موفق باذن الله".

ويعيش محمد شريف نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر موسما رائعا مع المارد الاحمر بعد عودته للأهلى بعد أن لعب الموسم الماضى على سبيل الإعارة لفريق إنبى، حيث يتصدر قائمة هدافى الدوري المصرى الموسم الحالى برصيد 9 أهداف، كما سجل 3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا.

تألق محمد شريف فى خط هجوم الاهلى بات يمثل علامة فارقة فى نهاية مشوار مروان محسن زميله بالفريق مع القلعة الحمراء، فلم يسجل مروان محسن سوى هدف وحيد هذا الموسم من إجمالى 13 مباراة لعبها بواقع 395 دقيقة، كما أن مروان منذ ارتداء قميص الأهلي في صيف 2016 خاض 101 مباراة وسجل 23 هدفا فقط.

وابتعد مروان محسن في الفترة الأخيرة عن قيادة هجوم الأهلي مع تألق النجم محمد شريف الذي حجز مقعده أساسيا مع الفريق الأحمر، بجانب انضمام الكونغولي والتر بواليا من الجونة وعودة صلاح محسن من إعارته إلى سموحة.