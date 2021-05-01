الزمالك يُعلن رفض لجنة شئون اللاعبين لشكوى عماد السيد ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، وصول إخطار من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، برفض الشكوى التي تقدم بها حارس مرماه السابق، عماد السيد ضده.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن لجنة شئون اللاعبين رفضت شكوى اللاعب التي طالب خلالها بأحقيته في الحصول على 600 ألف جنيه من النادي.

وأوضح نادي الزمالك، أن مسؤوليه تقدموا بمستندات في الشكوى؛ حيث نجحت إدارته من إثبات موقف النادي بالمستندات والأدلة.

وكان نادي الزمالك قد تعاقد مع عماد السيد خلال الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادماً من صفوف إنبي قبل أن يرحل لصفوف الاتحاد السكندري.