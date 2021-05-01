أتلتيكو مدريد يقترب خطوة جديدة من لقب الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اقترب فريق اتلتيكو مدريد خطوة جديدة من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1 /صفر اليوم السبت في الجولة الرابعة والثلاثين.

وفي مباراة أخرى، جدد إيبار آمال البقاء عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 / صفر.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، قاد ماركوس يورنتي فريقه اتلتيكو للفوز على ملعب إلتشي بهدف سجله في الدقيقة 24.

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاتلتيكو في الدقيقة 16 بداعي التسلل.

واستعاد اتلتيكو توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه اتلتيك بيلباو.

وحقق اتلتيكو فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وأربع هزائم.

ويتصدر اتلتيكو الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي يواجه اوساسونا في وقت لاحق اليوم، وبفارق خمس نقاط أيضا عن برشلونة الذي يلتقي مضيفه بلنسية غدا الأحد.

وعلى الملعب البلدي إبوروا ، يدين إيبار بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنريكي جارسيا كيكي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و50 و59.

ورفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق أربع نقاط عن أخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد ألافيس عند 31 نقطة في المركز السادس عشر.