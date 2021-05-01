مروان محسن يرد على والده ويعتذر لمحمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أنه تفاجئ بالتصريحات التي أدلى بها والده، موجها اعتذاره لزميله محمد شريف الذي يلعب بصفة أساسية خلال الوقت الحالي.

وكان ثروت محسن، والد مروان محسن أكد أن نجله لا يحصل على فرصة كاملة مع الفريق، منتقدا أداء محمد شريف أمام الجونة (طالع التصريحات).

وقال مروان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم".

وأضاف: "محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذر له و بعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي".

وأتم قائلا: "برجو من الإعلاميين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى، شكرا".