والد مروان: شريف لم يفعل شيئًا أمام الجونة.. وابني يستحق فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال ثروت محسن والد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، إن نجله لا يحصل على فرصة كاملة مع الفريق.

وأضاف محسن من خلال تصريحات لبرنامج النجوم في رمضان على إذاعة الشباب والرياضة أن مروان يجب أن يحصل على فرص أكبر في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكمل : "هناك من يهدر فرص بشكل طبيعي ولا أعلم لماذا التركيز على مروان، ماذا قدم محمد شريف أمام الجونة، عندما يشارك لا يكون هناك دعم من عناصر الفريق."

وقال: "يجب على موسيماني أن يمنح مروان المزيد من الفرص، الأداء أمام الجونة لم يكن الأفضل خاصة وأن هناك ضغط كبير في مباريات الدوري."

واختتم: "أبارك للنادي الأهلي وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي."