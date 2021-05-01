صنداونز: متحمسون لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

صرح يوجيش سينغ، مسؤول فريق صنداونز، إن إدارة النادي الجنوب أفريقي تكن كل الاحترام للنادي الأهلي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت صنداونز في طريق الأهلي بالدور ربع النهائي بالبطولة التي جرت يوم الجمعة بمقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة.

وقال سينغ من خلال تصريحات لمصراوي اليوم السبت : "كنا نعلم أننا سنواجه الأهلي أو الفريق الجزائري أو كايزر تشيفيز، لذلك فإن الوقوع مع الأهلي لم يكن مفاجأة."

وأضاف: "نحن سعداء بهذه القرعة، ستكون مباراة قوية للغاية، لدينا احترام كبير للنادي الأهلي الذي يملك 9 ألقاب دوري أبطال، نحن جميعا نحترم الأهلي ولا نخاف منه."

وأكمل: "لعبنا أمام الأهلي بربع نهائي الأبطال عام 2019 وفزنا عليهم بخماسية في بريتوريا، الجهاز الفني للفريق واللاعبين متحمسون وكذلك الجماهير التي تنتظر مباراة كبيرة."

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.