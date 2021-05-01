صلاح يتحدث عن رقمه القياسي ومعاناة ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن شعوره بالفخر بالرقم القياسي الذي حققه مع الريدز بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ النادي يصل إلى تسجيل 20 هدفًا في ثلاثة مواسم منفصلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أن مانشستر يونايتد يريد حرمان الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي ليفربول صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني غدا الأحد ضمن منافسات الأسبوع الـ34 للمسابقة.

وقال صلاح، في حوار مطول نقله الموقع الرسمي لليفربول اليوم السبت: "أنا فخور بتسجيل الأهداف لنادٍ مثل ليفربول، هذا الرقم هو شيء كبير بالنسبة لي وشيء يجعلني أشعر بالفخر، أنا فقط بحاجة إلى مواصلة العمل الجاد وتحقيق المزيد للنادي ولنفسي، ولا يمكنني القول إن الأمر يتعلق بي فقط".

وأضاف: "الأمر يتعلق أيضًا باللاعبين؛ يحاولون أيضًا المساعدة طوال الوقت ومنحي الكرة أمام المرمى، لذلك أود أن أشكرهم أيضًا على هذا الإنجاز. إنهم جزء كبير منه".

وتحدث صلاح عن إمكانية تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، حيث يتأخر حاليا بفارق هدف واحد خلف هاري كين مهاجم توتنهام في السباق على الحذاء الذهبي، وقال: "ربما أفوز به مجددا، أعتقد أن الهدف الرئيسي للفريق وبالنسبة لي هو أن نكون في المركز الرابع وأن نشارك في دوري الأبطال. هذا هو الهدف الرئيسي، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

معاناة ليفربول

وحول سبب معاناة ليفربول هذا الموسم، أوضح صلاح: "حسنًا، لا أريد أن أعطي أي أعذار لكنني أعتقد أننا بدأنا الموسم بشكل جيد حقًا ثم تعرضنا لبعض الإصابات وكافحنا أيضًا للفوز ببعض المباريات. لكن كل هذا جزء طبيعة اللعبة. لا أريد أن أضع يدي على بعض النقاط".

وأكمل: "يمكننا تقديم أداء أفضل، لم نكن محظوظين، لذلك دعونا ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة ثم نفكر في الفوز بالدوري الممتاز الموسم المقبل مرة أخرى.

وتابع: "إذا نظرت إلى المباريات، كما في المباراة الأخيرة، صنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجل. الأمر لا يتعلق بالحدة لأننا ما زلنا نستطيع الوصول إلى المرمى ولا يزال بإمكاننا إهدار الفرص. بدأنا الموسم بشكل جيد للغاية، كنا في قمة الجدول، ثم كان لدينا انخفاض، ولهذا السبب نحن في وضع مثل ما نحن عليه الآن".

قلة الأهداف

وعن الأسباب الكامنة خلف تراجع الفريق في التسجيل أمام المرمى، رد صلاح: "لا أعلم. أعتقد أنه ربما بعد مباراة كريستال بالاس بدأنا في التعادل وفقدان بعض النقاط وربما فقد بعض اللاعبين بعض الثقة في تسجيل الأهداف أو شيء من هذا القبيل. لكنني لا أعني شيئًا سيئًا عن زملائي في الفريق، أنا فقط أقول أنه ربما يكون هذا جزءًا من السبب".

وواصل: "أعتقد أنه جزء من اللعبة أت تضيع فرصة وتحتاج فقط إلى الاستمرار والمضي قدمًا للحصول على الفرصة التالية وامتلاك عقلية أنك ستسجل، ستأتي تلك الفرصة على أي حال. لكن أعتقد أننا في بعض المباريات نذهب إلى المباراة ببعض الضغط الذي يجب أن نفوز به الآن وأعتقد أن هذا يؤثر علينا في المباراة".

وأضاف: "أعتقد أن هذا ما حدث لأننا بدأنا الموسم بشكل جيد حقًا وكان الجميع يقول إننا سنفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ومنذ أن بدأنا في إهدار النقاط، بدأنا نشعر بالضغط أكثر، شعرنا أننا سنفقد اللقب، والضغط يزداد. وتعرضنا للإصابات، فقدنا هندرسون وفابينيو في الوسط وبالطبع فقدنا كل لاعبين قلب الدفاع، لذلك كان من الصعب علينا التعامل مع ذلك. لكن هذه كرة قدم وعليك أن تتوقع كل شيء".

وكشف: "عقدنا كلاعبين اجتماعين من قبل وكنا نتحدث عن كل شيء. كان بعض القادة يتحدثون عن الموقف وكل شيء، لكن هذا شيء خاص. لا أستطيع التحدث عن ذلك هنا، نحن زملاء في الفريق ونحن أصدقاء جيدون أيضًا. نحن مجموعة، لذلك أعتقد أن العلاقة جيدة بيننا جميعًا. أستطيع أن أرى أن اللاعبين هنا متواضعون للغاية ولطفاء للغاية، لذلك أعتقد أننا مجموعة رائعة".

غياب الجماهير

وعن تأثير غياب المشجعين في الملاعب على الريدز، أوضح صلاح: "الأمر صعب علينا، خاصة عندما تلعب في آنفيلد بدون مشجعين، فالأمر أصعب. لقد أثر ذلك علينا كثيرا".

وأضاف: "نحاول فقط الفوز ولكن في بعض الأحيان تذهب إلى المباراة ولا ترى المشجعين الذين يقفون خلفك أو تجعلهم يمنحونك دفعة أخرى أو شيء من هذا القبيل. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بنا فقط، إنه نفس الشيء لجميع الفرق الأخرى، لكني أعتقد أن الفرق الأخرى لا تحصل على نفس الفائدة من الملعب الكامل مثلنا، لأن ملعب آنفيلد يمنحنا دائمًا دفعة أخرى والجماهير دائما خلفنا. لذلك نحن متأثرون بذلك".

المربع الذهبي

وعن الفرق بين المنافسة على اللقب وحجز مكان في المراكز الأربعة الأولى في هذه المرحلة من الموسم من أجل التأهل لدوري الأبطال، قال صلاح: "اعتقد أن الضغط أعلى والأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا لأنك الآن تشعر وكأنك يجب أن تفوز في كل مباراة. لكني أعتقد أن ما يمكننا فعله هو التركيز على كل مباراة على حدا في كل مرة فقط وعدم التفكير في المباريات الأربع الأخرى".

وأضاف: "سنواجه مانشستر يونايتد في المباراة القادمة، لذلك نركز فقط على تلك المباراة مع ترك الأربعة الآخرين في وقت لاحق. إنه أمر صعب ولكنه جزء من عملنا.

وتابع: "مواجهة مانشستر يونايتد ستكون مباراة كبيرة حقًا والجميع في العالم ينتظرون هذه المباراة، أعتقد أنه يعني الكثير بالنسبة لمان يونايتد أن يهزمنا أيضًا، لمنعنا من اللعب في دوري الأبطال. أنا أفهم ذلك ولكن بالنسبة لنا هو دافع أكبر. نريد أن نلعب في دوري الأبطال، لذا فهو حافز كبير لنا، لذلك نحتاج فقط إلى محاولة الفوز في المباراة التالية، وتقديم كل شيء وسنرى ما سيحدث".

وأكد: "إنها واحدة من أكبر المباريات، أحب أن ألعبها طوال الوقت".

وأتم صلاح قائلا: "أعتقد أنه من الصعب التحدث عن المباراتين الأخيرتين، وأعتقد أنه يمكننا تقديم أداء أفضل. كان من الممكن أن نفوز بالمباراة الأخيرة وسنكون في وضع أفضل قليلاً، لكن الآن نحتاج فقط إلى التركيز على المباريات الخمس التالية. إذا كنت تفكر في المباريات الأخرى، فلن يغير ذلك أي شيء الآن، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على المباريات الخمس التالية وهذا كل شيء".