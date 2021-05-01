الوزيري يتحدث عن.. فرع القلعة الحمراء بالإسكندرية.. وفروع الزمالك..وتغييرات قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، بوضع حجر أساس استاد النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه كان حلمًا قديمًا لجماهير الأهلي.

وأضاف الوزيري، في تصريحات إذاعية اليوم السبت:"عقدنا مكمل مع الأهلي والعقد بيننا ينص على أن الأهلي من حقه استخدام استاده عند إنهائه مع بقاء بعض الحقوق وليس في الفترة الحالية".

وردًا عن إمكانية وجود فرع للأهلي في الإسكندرية، قال رئيس مجلس إدارة شركة استادات:"من الممكن يكون لنا دوراً في أحد الفروع الأخرى للنادي الأهلي ولكن لم نتحدث بعد ولكن في خطتنا أن نتواصل مع الأهلي بخصوص افتتاح فرع أوفرعين آخرين كما سنتواصل مع أندية أخرى ليكون لديها فروعًا في محافظات مصر".

وتابع الوزيري:"لم يخاطبنا أحد من الزمالك، لكن كدور استادات كشركة وطنية نحن على مسافة واحدة بين جميع الأندية، وتحدثنا مع وزير الرياضة من قبل في وجود فرع للزمالك في صعيد مصر ولكن في وقته، الناس تقول إننا ندعم الأهلي ولا ندعم الأندية الأخرى ولكن هذا بحكم تعاقدتنا ولكن توجه الشركة في الفترة المقبلة دعم الرياضة بصفة عامة".

وتطرق الوزيري لتغييرات مقبلة في قناة الأهلي، قائلاً:"سيتم الإعلان عن التغييرات في قناة الأهلي في الفترة المقبلة وسيتم تطوير المقدمين والمذيعين ونوعد بأنها ستكون في مستوى أفضل".

وأتم رئيس مجلس إدارة شركة استادات، تصريحاته بقوله:"افتتحنا نادي سيتي كلوب في 15 محافظة ضمن دور الدولة في توسعة الوعي الرياضي وخلال سنتين سنتوسع بباقٍ المحافظات، وينافس الأندية الكبرى في القاهرة والإسكندرية، ولدينا افتتاح فرع طنطا الأسبوع المقبل ثم العبور والشروق والعاشر ودمياط خلال هذه السنة".