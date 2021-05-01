اخبار الاهلي | مروان محسن يعتذر عن إساءة والده تجاه زميله في الفريق

خرج والد مهاجم النادي الاهلي “مروان محسن” بتصريح مثير خلال الساعات القليلة الماضية، وصف فيه اداء مهاجم زميل نجله في الفريق “محمد شريف” بالهزيل أمام الجونة.

وفرض الجونة التعادل على الاهلي بنتيجة (1-1) أمس الجمعة، وظهر لاعبو المارد الأحمر بأداء متوسط، كما غاب المهاجم محمد شريف عن التسجيل، ما دفع والد مروان محسن بمطالبة بيتسو موسيماني بضرورة إشراك نجله في المباريات القادمة.

كما دافع والد مروان محسن عن إعلان نجله الذي قام به لصالح شركة استثمار عقاري، والذي تسخر فيه الشركة من مهاجم الاهلي بسبب كثرة تضييعه للفرص التي تسنح له خلال المباريات.

وقال: “إعلان نجلي الذي يعرض في الوقت الحالي، ظريف وليست به أي مشكلة، وله جزء ثان سوف يعرض قريبًا”.

وأضاف: “نجلي لا يشارك بشكل أساسي مع الاهلي خلال الفترة الماضية، والجماهير شاهدت لاعبو الاهلي كيف يهدرون الفرص في المباراة الماضية، ولم يتحدث أحد عن ذلك، عكس ما يحدث مع مروان”.

وتابع: “عدم مشاركة مروان فى المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الاهلى امام الجونة كان سيء، وهناك بعض اللاعبين لم يقدموا أي شيء ومنهم محمد شريف”.

وتعجبت جماهير الاهلي من تلك التصريحات، وانتقدت مروان محسن بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأخير أوضح فيما بعد بأنه لم يكن يعلم أي شيء عن ذلك.

وقدم مروان محسن اعتذاره لزميله محمد شريف، ولكل أفراد النادي الاهلي عبر تويتر، وكتب: “لم يكن لدي اي فكرة عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم”.

وأتم: “محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليًا، انا اعتذر له، واعتذر لكل الفريق عن أي كلمة صدرت من والدي”.