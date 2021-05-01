بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الاسباني، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

يستضيف ريال مدريد نظيره اوساسونا على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وعينه على تحقيق الفوز من أجل البقاء داخل المنافسة على تحقيق لقب الدوري الاسباني للمرة الثانية على التوالي.

وتنفس ريال مدريد الصعداء، بعدما خسر برشلونة أمام غرناطة في مباراة مؤجلة، ليبقى النادي الملكي في المركز الثاني خلف المتصدر اتلتيكو مدريد بفارق نقطتين، وفي رصيده 71 نقطة.

وأدى تعادل ريال مدريد أمام بيتيس في الجولة الماضية إلى تمديد سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري الاسباني إلى 13 مباراة، فمنذ خسارته أمام ليفانتي في الجولة 21، حقق بعدها 9 انتصارات، و4 تعادلات.

في المقابل، انتهت سلسلة النتائج الإيجابية لفريق اوساسونا بـ3 تعادلات، و3 انتصارات في الدوري الاسباني بالجولة الماضية بعدما تعرض للخسارة أمام سلتا فيغو.

وضمن اوساسونا بقاءه في الدوري الاسباني بشكلٍ كبير، حيث جمع 40 نقطة، وأصبح بعيدًا عن منطقة الهبوط بفارق 10 نقاط، قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

وينقل بث مباشر مباراة ريال مدريد واوساسونا على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما يذاع على قناة لاليجا تي في بار.

ويدير مباراة ريال مدريد واوساسونا الحكم الاسباني “غويلرمو كوادرا فرنانديز”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.