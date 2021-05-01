يقدمم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام فى الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 34.

يخوض تشيلسي مباراة الليلة أمام فولهام فى عقر داره على ملعب ستامفورد بريدج بندينة لندن، وسيسعي الفريق اللندني بقيادة مدربه “توماس توخيل” الى تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين ليستر سيتي (ثالث الترتيب) الى نقطيتن.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم منتشيا بعد عودته بتعادل إيجابي ثمين من معقل ريال مدريد الإسباني (1-1) في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليملك الأفضلية في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ أن توّج باللقب القاري للمرة الوحيدة في تاريخه عام 2012.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ويأمل في تحقيق الانتصار للاستمرار في المربع الذهبي.

أما فريق فولهام فيحتل المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 27 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق أكبر قدر من النقاط في المباريات المتبقية على أمل البقاء في البريميرليج بالموسم المقبل.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين تشيلسي وفولهام فى الدوري الانجليزي هذا الموسم قد انتهت بفوز البلوز بنتيجة 1-صفر، والذي سجله “ماوسون ماونت”.

بث مباشر تشيلسي وفولهام

تنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وفولهام فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “كيفين فريند”.

تنقل مباراة تشيلسي وفولهام عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميم (1)، ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”.

تشيلسي ( 0-0 ) فولهام

الدوري الانجليزي (الجولة 34)

ملعب ستامفورد بريدج

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تشكيلة تشيلسي الاساسية | ميندي – زوما – تياجو سيلفا – كريستينسين – بن شيلويل – ماوسون ماونت – بيلي جيلمور – رييس جاميس – تيمو فيرنر – حكيم زياش – كاي هافيرتز.

تشكيلة فولهام الاساسية | أريولا – أنتوني روبينسون – توسين أدارابيويو – يواكيم أندرسن – أولا أينا – أديمولا لوكمان – ماريو ليمينا – زامبو أنجيسا – بوبي ريد – إيفان كافاليرو – جوش ماجا.