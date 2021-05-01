الدوري التونسي | شاهد فيديو اهداف الترجي والملعب التونسي «رأسية بدران تحسم اللقب»

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الترجي والملعب التونسي في الدوري التونسي، ضمن مباريات اليوم السبت 1-5-2021، لحساب الجولة 22.

حسمت رأسية المدافع عبد القادر بدران لقب الدوري التونسي لصالح فريق الترجي قبل 3 جولات من نهاية الموسم، بعد فوزه على الملعب التونسي بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب هادي النيفر بمدينة باردو.

وأصبح في رصيد الترجي 59 نقطة، ليبتعد بالصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب ملاحقيه “النجم الساحلي”، الذي لعب مباراة أقل، ليتوج المكشخ باللقب بشكلٍ رسمي للمرة الخامسة على التوالي والـ31 في تاريخه.

على الجهة المقابلة، تجمد رصيد فريق الملعب التونسي عند 26 نقطة في المركز 11، ليظل مهددًا بالدخول في منطقة الهبوط بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في آخر 5 جولات.

وانطلقت صافرة بداية لقاء الترجي والملعب التونسي في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت تونس، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

سيطرت مرحلة جس النبض بين الفريقين حتى الدقيقة العاشرة، والتي شهدت أول فرصة خطيرة وكانت لصالح الترجي بعدما قابل إلياس شتي عرضية جاءته من ضربة حرة مباشرة بتسديدة في الشباك الخارجية لمرمى الملعب التونسي.

وجاءت الفرصة الثانية لفريق الترجي عند الدقيقة (13)، عن طريق طه ياسين الخنيسي الذي أرتقى لعرضية توجوي وضربها بالرأس ولكن مرت بجانب المرمى.

وأهدر الخنيسي فرصة محققة للتسجيل، بعدما قابل عرضية من عبدالرؤوف بن غيث في داخل منطقة الست ياردات برأسية علت المرمى بغرابة شديدة في الدقيقة (29).

ورد فريق الملعب التونسي بهجمة خطيرة في الدقيقة (32)، ولكن بن شريفية تألق في التصدى للكرة من أمام المهاجم، وبعدها بدقيقة واحدة مرت تصويبة صاروخية بجانب القائم الأيسر.

الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني طالب لاعبو الترجي الحكم باحتساب ضربة جزاء بعد إعاقة من مدافع الملعب التونسي على توجوي داخل المنطقة ولكنه أشار إلى استكمال اللعب.

وكاد محمد علي بن رمضان أن يسجل هدف التقدم الأول لفريق الترجي في الدقيقة (48)، بعدما تلقى تمريرة رائعة من بن غيث سددها قوية ولكن حارس الملعب التونسي تألق وأبعدها إلى الركنية.

ومنح المدافع الجزائري عبدالقادر بدران هدف التقدم الأول لفريق الترجي برأسية قوية في الدقيقة (55).

وخرج فريق الملعب التونسي من مناطقه من أجل تعديل النتيجة، ولكنه لم ينجح في خلق أي تهديد حقيقي على مرمى الترجي الذي أكتفي بمحاولات لم تمثل خطورة على المرمى.

وأنقذ الحارس بن شريفية فريق الترجي من تلقي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعدما تصدى لرأسية قوية من لاعب الملعب التونسي، لينتهي اللقاء بفوز المكشخة بنتيجة (1-0).

اهداف وملخص الترجي والملعب التونسي

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