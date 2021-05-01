شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون يشعل صراع الهبوط بالفوز على ليدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق برايتون فوز مهم على منافسه ليدز بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ال34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر لاعبي برايتون على مجريات اللعب خلال معظم أوقات المباراة وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب باسكال جروس من ضربة جزاء قام بتسديدها بنجاح، وأضاف داني ويليبك الهدف الثاني في الدقيقة 79 بطريقة رائعة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد برايتون 37 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق نقطة عن نيوكاسل الذي يحتل المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد ليدز عن 47 نقطة محتلاً المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.