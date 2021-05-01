شكرا لقرائتكم خبر عن فضل الحصول على إستراحة محارب.. المخضرم مورينيو يستبعد العودة للتدريب فى الموسم الجارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد رحيله عن تدريب توتنهام منذ شهر، أكد البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو أنه لا ينوي العودة إلى العمل في التدريب الموسم المقبل بعدما أنهى علاقتى مع توتنهام الإنجليزي في أبريل الماضي، مشيراً إلى أنه سينتظر العرض المناسب من النادي المناسب.

وسبق لمورينيو صاحب الـ58 عاماً تدريب أندية بورتو البرتغالي وتشلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأقال توتنهام مورينيو قبل 6 أيام فقط من موعد مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة المحلية في 19 أبريل الماضي وبعد 17 شهراً من توليه المهمة.

وأشار مورينيو إلى أنه لن يتعجل العودة إلى التدريب ويتوقع أن يعمل محللاً خلال بطولة أوروبا المقررة عبر انحاء القارة في الصيف المقبل.

وقال مورينيو في مقابلة مع مجلة تايمز: «ليس لدي خطط، وأنا أمارس حياتي العادية وأشعر بالانتعاش وبالهدوء، أنا في عطلة. ولدي مزيد من الوقت للقيام بالتزاماتي والتحليل».

وأضاف: «سأنتظر حتى العودة إلى كرة القدم، ليس فقط مع النادي المناسب لكن أيضا مع الثقافة المناسبة، ربما لا يحدث هذا في الموسم المقبل، سنرى».