شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب المحبط: السيتى يستحق التتويج بالدورى الانجليزى.. وهدفنا تحقيق الافضل للريدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن خشيته من أن يكون مانشستر سيتي، الذي بات على مشارف الفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الحالي، أكثر قوة الموسم المقبل.

وبات فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا قاب قوسين من استعادة لقب الدوري الذي فاز به ليفربول الموسم الماضي.

وظفر سيتي هذا الموسم بكأس رابطة الأندية، ويسعى إلى خوض أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في ذهاب نصف النهائي.

والمفارقة أن ليفربول قد يحسم اللقب لصالح سيتي، في حال فاز الأخير على كريستال بالاس السبت، وفاز رجال كلوب على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الأحد.

وبعد تأخره كثيراً عن سيتي خلال حملة دفاع عن اللقب تعرقلت جراء كثرة الإصابات، لا يتوقع كلوب أن تكون الأمور أسهل في الموسم المقبل، خصوصاً مع تحسن مستوى يونايتد وتشلسي.

وقال كلوب: «نحن مسؤولون عن الأشياء التي تحدث لنا، لقد كنا حاضرين باستمرار في مباريات نصف النهائي في السنوات القليلة الماضية ونقاتل من أجل ألقاب الدوري».

وأضاف: «السيتي يستحقون الوضع الذي هم فيه، هذه هي كرة القدم، هذا عادل، لقد فازوا بالعديد من المباريات، سنواجههم مرة أخرى العام المقبل، لكن هذا العام لا يمكننا سوى إنهاء موسمنا بأفضل ما يمكن، وليس لدينا علاقة بالأدوار نصف النهائية والنهائية».

ويلتقي ليفربول، سادس الترتيب، مع يونايتد الأحد، بحثاً عن فوزه الأول على ملعب «أولد ترافورد» منذ سبع سنوات.

ورغم ذلك، فإن الفوز أمر ضروري إذا أراد الـ«ريدز» الإبقاء على آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما أقر كلوب بأن الأمور ستزداد صعوبة في الموسم المقبل.

وقال إن «الأمر يصبح دائما أكثر صعوبة لأن السيتي لا يتوقف أبداً، هذا واضح لم يتوقفوا ولن يتوقفوا، ويونايتد قادم بالتأكيد، يمكن للجميع رؤية ذلك، من الواضح أن تشلسي في مكان رائع، فريق كبير. توماس توخيل ورث هدية ويمكنك أن ترى أنها جيدة حقاً، لذا لن يصبح الأمر أسهل».

وأضاف «نحن لا نتحدث فقط عن سيتي، سيكون هناك فرق أخرى بالتأكيد، علينا التعامل مع كل الفرق الأخرى التي تتمتع بقوة مذهلة ولكنها لا تزال تحت الرادار مثل ليستر، كما أنه لا أحد يجب أن يشطب توتنهام أو أرسنال، من الواضح أن وست هام يطير الآن، فكيف يمكن أن يكون أسهل؟ إنه ليس السيتي فقط».