شكرا لقرائتكم خبر عن عمارة: لو كنت مكان رمضان صبحي لرحلت عن الأهلي.. وفايلر أفضل من موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عمارة، نجم النادي الاهلي الأسبق، أن رمضان صبحي، جناح أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، لنادي بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الماضي أمر طبيعي.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تلفزيونية«:»إنتقال رمضان صبحي، لنادي بيراميدز أمر طبيعي، بسبب العرض المالي الكبير المعروض عليه«، مؤكدًا :»لا يوجد أي لاعب يستطيع أن يرفض هذا العرض«.

وأضاف :«لو كنت مكان رمضان صبحي، لرحلت عن الأهلي، نظرًا للمقابل الكبير المعروض من جانب النادي السماوي».

وأشار:«الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني، المدير لفني للأهلي مدرب ناجح، حيث قاد الفريق الأحمر للفوز باكثر من بطولة، ولكن أداء الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للفريق الأحمر أفضل من موسميماني».