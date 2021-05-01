شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بالإنتاج الحربى ينفي رحيل كشرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى خالد مهدي، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، ما تردد بشأن تفكير المدرب أحمد كشري، في عدم استكمال مهمته مع الفريق.

وأضاف مهدى، في تصريحات صحفية، أحمد كشري مستمر في مهمته مع الفريق بشكل طبيعي ولديه ثقة بالغة في قدرة الفريق على تحويل مساره بجدول الدوري خلال الفترة المقبلة«. وتابع»كشري يجيد اعمل تحت الضغط، ويسعى لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب رغم صعوبة المهمة كما أن الادارة تثق في قدرات كشرى الفنية وتوفر له كل احتياجاتة من أجل توفير جو من الاستقرار أمام الفريق لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، للهروب من شبح الهبوط خاصة أن الأمل موجود،و الفارق النقطي ليس كبيرًا. نسعى حاليًا لتحفيز اللاعبين معنويًا للفترة المقبلة.

وحصد الإنتاج الحربي، منذ بداية الموسم، 12 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء في مسابقة الدوري الممتاز.