شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي خط اتصال بالجهاز المعاون للفريق لمتابعة أحوال الفريق قبل ساعات من مواجهة الإنتاج الحربى المقررة مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، والتشاور بخصوص التشكيلة التي سيخوض بها الدراويش المباراة.

ويغيب إيهاب جلال عن المباراة بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها وتعرضه لفيروس كورونا وخضع جاتا لفترة عزل قبل أن يتعرض بعدها لمسحة للوقوف على سلامته من هذا المرض.

ويتابع جلال الفريق من داخل العزل تليفونيا وحرص مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان والمدير التنفيذى والأجهزة الفنية والإدارية والطبية حالة المدير الفنى وتنموا له الشفاء لمدرب الإسماعيلى وعودته سريعا لاستكمال مهام عمله.