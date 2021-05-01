شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيري: استادات سيكون لها دور في تدشين استاد الأهلي.. وفرعان للأحمر بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات، أن الشركة سيكون لها دور كبير في تدشين استاد الأهلى، وقال سيف الوزيرى في مداخلة هاتفية برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة: «وضع حجر الأساس لاستاد النادى الأهلى خطوة رائعة تعكس توجهات الدولة المصرية في دعم الرياضة في مختلف المناحى».

ويضيف سيف الوزيرى: «عقد الأهلى بشأن انتفاع ملعب استاد السلام مستمر، ووفقا للعقد يمكن الأهلى أن يخرج من هذا العقد حال تدشين استاده الجديد».

وأكمل رئيس شركة استادات: «لدينا توجه بأن يكون لنا دور كبير في استاد الأهلى، وسنتواصل مع الأهلى ليكون له فرع أو فرعان آخرين في المحافظات، وكذلك باقى الأندية».

وعن الزمالك علق سيف الوزيرى: «الزمالك لم يتحدث معنا، ولكننا على مسافة واحدة من كل الأندية، وتحدثنا في وقت سابق على ضرورة وجود فرع للزمالك بالصعيد، وضع التعاقد الحالي والالتزامات المادية تجاه الأهلى تجعلنا أكثر تفاعلا مع القلعة الحمراء، ولكن في المستقبل سوف نسعى للتواصل مع كل الأندية للسير على نفس الخطى».

وعن قناة الأهلى قال سيف الوزيرى: «سوف يتم تطوير المحتوى بشكل كبير في الفترة المقبلة، وسيكون المستوى يليق بالأهلى ويحقق أحلام جماهيره».