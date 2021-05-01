شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على استكمال الكأس بعد نهاية الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو لجنة إدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، على استكمال بطولة كأس مصر بعد نهاية الدوري.

وقال مصدر بالجبلاية: «الوضع حتى الآن هو استكمال كأس مصر بعد نهاية الدوري يوم 30 سبتمبر المقبل». وأضاف: «وضعنا الفترة من 28 إلى 30 مايو الجاري، موعدًا لمباريات كأس مصر خلال جدول المسابقات الذي أعلن منذ أيام، نظرًا لعدم وجود مساحة زمنية لإقامة المزيد من مباريات الكأس خلال الموسم».

وتابع: «إذا لم يُكمل الأهلي وبيراميدز مشوارهما الأفريقي، يمكن وقتها إجراء بعض التعديلات على المواعيد الخاصة بكأس مصر أو الدوري».

ولفت إلى أن استكمال الكأس بعد نهاية الدوري لا يمثل أزمة، خاصة مع تبقي عدد قليل من مباريات كأس مصر.