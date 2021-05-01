شكرا لقرائتكم خبر عن والد ميسي يحسم مصير البرغوث مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن تطورات جديدة في ملف بقاء ليونيل ميسى مع برشلونة الإسبانة، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدها خوان لابورتا رئيس برشلونة، وخورخي ميسي والد البرغوث، حيث تحدثا بالفعل، ووضعا أسس المفاوضات المستقبلية حول بقاء ليونيل.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن والد ميسى وعد رئيس البارسا باستمرار نجله في قيادة الفريق لسنوات مقبلة ما يبشر عشاق النادى الإسبانى باستمرار الفرغوث مع برشلونة ليغلق الطريق أمام الأندية التي تحاول إغراء النجم الأرجنتينى للرحيل وخوض تجربة احتراف جديدة يحث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن اللاعب عن موقفه من الاستمرار حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ينتظر الآن الحصول على العرض الرسمي من برشلونة للتجديد.

وقالت إن ميسي شعر بسعادة بالغة بحصد لقب كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى إيمانه بالجيل الجديد في برشلونة مثل بيدري وفرينكي دي يونج وأنسو فاتي ورونالد أراوخو وفرانسيسكو ترينكاو، بالإضافة إلى ذلك، فإن ميسي يعرف نوايا لابورتا، الذي يريد تقوية الفريق وإدخال بعض الأسماء المهمة مثل نيمار نجم باريس سان جيرمان.