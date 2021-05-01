شكرا لقرائتكم خبر عن في تقرير مكون من 70 صفحة.. خبراء يكشفون أسباب وفاة مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت لجنة طبية من الخبراء في إعداد تقرير خلص إلى أن دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، لم يتلق الرعاية الطبية الكافية و«تُرك لمصيره» من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، ما أدى إلى «علاج غير ملائم» أسهم في موته البطيء.

وأشار التقرير المؤلف من 70 صفحة إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حدّدت أن مارادونا بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل قبل وفاته، وتحمل فترة من العذاب الطويل.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً يسعى إلى تحديد إهمال محتمل أو تهور في العلاج الطبي المقدم للأرجنتيني الأسطورة حامل الرقم 10، الذي توفي متأثراً بأزمة قلبية في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً في مقر إقامته في تيجري شمال العاصمة الأرجنتينية، بعد أسابيع فقط من خضوعه لجراحة من أجل معالجة نزيف في المخ.

وبدأت مجموعة من 20 خبيراً في مارس التحقيق لتحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المتخصّصين في الرعاية الصحية.

وكانت ابنتان من بنات مارادونا الخمس، جيانينا وجانا، قد بدأتا الدعوى القضائية، بعدما حملتا جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي مسؤولية تدهور الحالة الصحية لوالدهما.

وخلصت اللجنة التي تضم أخصائي طب شرعي أجروا تشريحاً للجثة واختصاصيين آخرين، إلى أن بطل العالم السابق كان سيحظى بفرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة لو كان قد نُقل إلى المستشفى لتلقي رعاية مناسبة.

ويشير التقرير إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار الوضع السريري والنفسي والحالة العامة السيئة، كان يجب أن يواصل إعادة تأهيله وعلاجاته المتعددة في مؤسسة مناسبة.