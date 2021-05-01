شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الوزيري يكشف إجراء تغييرات في قناة الأهلي.. ويؤكد: لا نمانع في بناء استاد للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيف الوزيري رئيس شركة استادات أنه سيتم إجراء تغييرات في قناة الأهلي، في الفترة المقبلة.

وقال سيف الوزيري، في تصريحات إذاعية: «ستكون هناك تغييرات في قناة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، ترضي طموح جماهير القلعة الحمراء».

وعن إمكانية إنشاء لنادي الزمالك: «لا نمانع في إنشاء استاد لنادي الزمالك، شركة استادات هي شركة وطنية وترحب بالتعامل مع جميع الأندية»، مؤكدًا: «حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي ببناء استاد أو فروع أخرى للنادي الأبيض».

وواصل: «تحدثنا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة من قبل في وجود فرع للزمالك في صعيد مصر، ولكن تم تأجيل الأمر»، مضيفًا: «الفترة المقبلة دعم الرياضة بصفة عامة».

وأشار: «عقدنا مكمل مع الأهلي والعقد بيننا ينص على أن الأهلي من حقه استخدام استاده عند إنهائه مع بقاء بعض الحقوق وليس في الفترة الحالية».