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سيف الوزيري يكشف إجراء تغييرات في قناة الأهلي.. ويؤكد: لا نمانع في بناء استاد للزمالك

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيف الوزيري رئيس شركة استادات أنه سيتم إجراء تغييرات في قناة الأهلي، في الفترة المقبلة.

وقال سيف الوزيري، في تصريحات إذاعية: «ستكون هناك تغييرات في قناة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، ترضي طموح جماهير القلعة الحمراء».

وعن إمكانية إنشاء لنادي الزمالك: «لا نمانع في إنشاء استاد لنادي الزمالك، شركة استادات هي شركة وطنية وترحب بالتعامل مع جميع الأندية»، مؤكدًا: «حتى هذه اللحظة لا يوجد أي شيء رسمي ببناء استاد أو فروع أخرى للنادي الأبيض».

وواصل: «تحدثنا مع الدكتور أشرف صبحي، وزير من قبل في وجود فرع للزمالك في صعيد مصر، ولكن تم تأجيل الأمر»، مضيفًا: «الفترة المقبلة دعم الرياضة بصفة عامة».

وأشار: «عقدنا مكمل مع الأهلي والعقد بيننا ينص على أن الأهلي من حقه استخدام استاده عند إنهائه مع بقاء بعض الحقوق وليس في الفترة الحالية».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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