شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يتقدم على إليتشي في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق أتلتيكو مدريد في التقدم على مضيفه إليتشي بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما في إطار الجولة الـ34 من منافسات الدوري الإسباني.

اللقاء شهد تبادل للسيطرة بين الفريقين على أحداث اللعب، ونجح اللاعب ماركوس يورنتي في خطف هدف الشوط الوحيد عند الدقيقة 24 بعد محاولات هجومية غير مكتملة.

حاول أصحاب الأرض الضغط والظهور هجومياً من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى بسبب التنظيم الدفاعي الجيد من جانب رفاق المدرب الأرجنتيني سيموني.

ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى الفوز في لقاء اليوم أمام إلتشي من أجل مواصلة تصدر ترتيب الدوري الإسباني والذي يشهد منافسه شرسة مع ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية.