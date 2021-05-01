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السومة يعود إلى أهلي جدة فى هذا الموعد

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «» ، أن السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية أوضحت إصابته بتمزق في العضلة.

وأضافت الصحيفة أن الأشعة منعت السوري من التحامل على إصابته والمشاركة في مواجهة الدحيل القطري الحاسمة، أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويحتاج عمر السومة إلى برنامج علاجي نحو ثلاثة أسابيع في العضلة الخلفية، من أجل العودة والمشاركة مع فريقه فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ويتم تجهيز السومة من قبل الجهاز الطبي لمواجهة الهلال في الجولة الـ 28 من دوري كأس للمحترفين في الـ 19 من مايو الجاري.

يذكر أن السومة تعرض لإصابة التمزق خلال مواجهة الاستقلال الإيراني الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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