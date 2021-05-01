شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يعود إلى أهلي جدة فى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، خضع لفحوصات طبية أوضحت إصابته بتمزق في العضلة.

وأضافت الصحيفة أن الأشعة منعت السوري من التحامل على إصابته والمشاركة في مواجهة الدحيل القطري الحاسمة، أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا.

ويحتاج عمر السومة إلى برنامج علاجي نحو ثلاثة أسابيع في العضلة الخلفية، من أجل العودة والمشاركة مع فريقه فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي الجاري.

ويتم تجهيز السومة من قبل الجهاز الطبي لمواجهة الهلال في الجولة الـ 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 19 من مايو الجاري.

يذكر أن السومة تعرض لإصابة التمزق خلال مواجهة الاستقلال الإيراني الجولة الماضية من دوري أبطال آسيا.