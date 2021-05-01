شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يتفق مع مساعد مورينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لاتفاق مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وقرر الهلال، إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة.

وأعلنت صحيفة «الرياضية» السعوديةـ، اتفاق الإدارة الهلالية، مع البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني السابق لنادي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي.

وعمل المدير الفني البرتغالي مساعدًا لمواطنه جوزيه مورينيو، في عدة أندية؛ أبرزها تشيلسي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.