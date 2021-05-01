شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من الزمالك بشأن مستقبل «أوباما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي الزمالك تأجيل العروض الخاصة التي تلقاها يوسف أوباما لاعب الفريق إلى نهاية الموسم الجاري.

تلقى اللاعب بعض العروض الشفهية من الخليج في الفترة الأخيرة لكن إدارة الزمالك قررت تأجيل الملف برمته لنهاية الموسم الجاري وصعوبة مناقشة أي عرض في الوقت الحالي حتى لا يتأثر تركيز اللاعب بشكل سلبي مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ١٩ من بطولة الدوري المصري الممتاز.