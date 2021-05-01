شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: لن نفرط في تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الأهلى.. ولا صحة لتأجيل المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة أن تعادل الأهلى مع الجونة يزيد من صعوبة مباراة المارد الأحمر مع الفلاحين المقبلة بالدوري، وقال خالد عيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:«مباراة الأهلى صعبة ويزيد صعوبتها تعادل الأهلى مع الجونة في المباراة الأخيرة».

ويضيف خالد عيد: «مستعدين بشكل كويس للأهلى، المباراة في ملعبنا ونسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، سوف نجتهد لإسعاد جماهير المحلة».

وأكمل المدير الفني لغزل المحلة: «الأهلى لم يتواصل معنا لتأجيل المباراة، ولم يتحدث معنا أحد في هذا الشأن، المباراة في موعدها».

وعن الصفقات قال خالد عيد :«أي لاعب في الأهلى والزمالك نتمنى التعاقد معه ولكننا نملك لاعبين مميزين لاتقل عن لاعبى القطبين».