الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة 31 في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

توج فريق الترجي بطلا للدوري التونسي، للمرة الخامسة على التوالي، و31 في تاريخه، بعد فوزه 1-0 على مضيفه الملعب التونسي.



المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 22، حسمها الترجي بفضل هدف اللاعب عبدالقادر بدران، سجله في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

ورفع الترجي رصيده لـ59 نقطة في صدارة جدول الترتيب، من 23 مباراة، قبل 3 جولات فقط من النهاية.

فريق النجم الساحلي يحل وصيفا في ترتيب الدوري التونسي بـ46 نقطة وتتبقى له 4 مباريات، لكنه فقد فرصة المنافسة على اللقب.

ولن يتمكن الفريق الساحلي من تجاوز عدد نقاط الترجي حتى في حال فوز بكافة مبارياته المقبلة.

وبدأ الترجي طريقه باقتدار نحو إضافة النجمة الرابعة على قميصه، بعد 3 نجوم هي محصلة 30 لقبا في الدوري التونسي.