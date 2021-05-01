ميتشيل: لم نظهر بالشكل المثالي امام مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

أكد لاعب نادي ​كريستال بالاس​ ​تيريك ميتشل​ أنه كان من الصعب للغاية مجاراة نادي مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وخلال تصريحات له، قال ميتشل: "كانت هناك إيجابيات، كان هناك بعض الدفاع القوي من قبلنا في الشوط الأول بالفعل".

وأضاف: "يجب أن تكون متحمسًا طوال الوقت ضد السيتي، إنهم لا يمنحونك استراحة ولو ثانية، إنها تجربة رائعة أن تلعب ضدهم".

واختتم: "الكل يعرف صفات فريقنا، بغض النظر عن العناصر التي يلعب بها المدير الفني، اليوم، كنا متأخرين قليلًا ولم نظهر بالشكل الأمثل".