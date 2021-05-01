- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميتشيل: لم نظهر بالشكل المثالي امام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021
أكد لاعب نادي كريستال بالاس تيريك ميتشل أنه كان من الصعب للغاية مجاراة نادي مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.
وخلال تصريحات له، قال ميتشل: "كانت هناك إيجابيات، كان هناك بعض الدفاع القوي من قبلنا في الشوط الأول بالفعل".
وأضاف: "يجب أن تكون متحمسًا طوال الوقت ضد السيتي، إنهم لا يمنحونك استراحة ولو ثانية، إنها تجربة رائعة أن تلعب ضدهم".
واختتم: "الكل يعرف صفات فريقنا، بغض النظر عن العناصر التي يلعب بها المدير الفني، اليوم، كنا متأخرين قليلًا ولم نظهر بالشكل الأمثل".